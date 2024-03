« D’un rêve à l’autre » à découvrir aux Magasins Généraux Magasins Généraux Pantin, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit sous condition

Le centre culturel Jean Cocteau et les Magasins Généraux vous invitent à faire un voyage onirique des Lilas aux bords du canal de l’Ourcq à Pantin à la découverte des expositions « La Nuit venue, on y verra plus clair » et « Le Salon des songes » en présence des artistes.

Après une courte visite du centre culturel Jean Cocteau, la compagnie la Hutte performera une déambulation jusqu’aux Magasins Généraux pour aller à la rencontre de l’artiste Inès Di Folco Jemni. Petits et grands pourront terminer l’après-midi avec un atelier créatif !

L’exposition « La Nuit venue, on y verra plus clair » invite trois jeunes artistes aux univers plastiques différents à transformer le centre culturel Jean-Cocteau et ses alentours en espaces suspendus entre songe et réalité, en interrogeant les liens conscients et inconscients qui régissent nos espaces communs.

En parallèle, les Magasins Généraux invitent la peintre Inès Di Folco Jemni à prendre possession de l’intégralité du lieu et de sa programmation dans le cadre d’une exposition-résidence. Pour son premier projet personnel de grande envergure, l’artiste transforme les Magasins Généraux en un vaste salon dédié aux rêves, aux rituels et à la mémoire.

INFOS PRATIQUES

→ Samedi 16 mars de 15h à 17h

→ Départ du centre culturel Jean Cocteau aux Lilas et déambulation jusqu’aux Magasins Généraux à Pantin

→ À partir de 8 ans

→ Entrée gratuite sur inscription

Pour vous inscrire, c’est par ici → mediation@magasinsgeneraux.com

Toute la programmation sur www.magasinsgeneraux.com

Magasins Généraux 1, rue de l’Ancien Canal 93500

Contact : hello@magasinsgeneraux.com

© Mathis Payet Descombes Soirée d’ouverture de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes », février 2024