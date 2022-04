D’un Pointe vue Rando Plogoff Plogoff Catégories d’évènement: Finistère

Plogoff

D’un Pointe vue Rando Plogoff, 26 avril 2022, Plogoff. D’un Pointe vue Rando Plogoff

2022-04-26 – 2022-04-26

Plogoff Finistère Atteignez le cœur du Grand Site de France par des chemins peu fréquentés.

Grâce aux connaissances de notre guide, accédez à la Pointe du Raz en empruntant des sentiers peu connus de nos visiteurs de passage.

En suivant cet itinéraire parallèle, vous découvrirez des endroits insoupçonnés et admirerez des points de vue d’exceptions.

Une randonnée vivifiante de 8 km proposée aux marcheurs confirmés. Atteignez le cœur du Grand Site de France par des chemins peu fréquentés.

Grâce aux connaissances de notre guide, accédez à la Pointe du Raz en empruntant des sentiers peu connus de nos visiteurs de passage.

En suivant cet itinéraire parallèle, vous découvrirez des endroits insoupçonnés et admirerez des points de vue d’exceptions.

Une randonnée vivifiante de 8 km proposée aux marcheurs confirmés. Plogoff

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plogoff Autres Lieu Plogoff Adresse Ville Plogoff lieuville Plogoff Departement Finistère

Plogoff Plogoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogoff/

D’un Pointe vue Rando Plogoff 2022-04-26 was last modified: by D’un Pointe vue Rando Plogoff Plogoff 26 avril 2022 finistère Plogoff

Plogoff Finistère