. payant Tarif plein : 16 euros Tarif réduit : 14 euros Pass culture 12 : 10 euros Deux solitudes qui vont entrer en collision – Bribes de souvenirs, flashs visuels ou sensoriels – Deux adolescents – C’est l’histoire d’une rencontre. Un garçon et une fille se percutent devant une pharmacie. Lui, fils d’une mère malade, elle, obsédée par la mort. Deux adolescents perdus dans un monde incompréhensible. Ils vont se rencontrer, avec fougue et naïveté, pour tenter ensemble d’inventer un ailleurs. « T’apprends qu’il y a des fois ton cœur, il se tire de ta poitrine et il bat si fort sous ton œil que tu peux pas pleurer. Sinon, il va se barrer c’est sûr. » D’Un peu plus près est soutenu par le Centquatre-Paris, le Théâtre Paris-Villette / Grand Parquet dans le cadre du dispositif de résidence d’écriture Rue d’Aubervilliers en partenariat avec la mairie du 19ème et par le Théâtre Douze – Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, pour une résidence de création, Théâtre du Grenier de Bougival, Scènes sur Seine rencontres artistiques d’Ile de France. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/D_UN-PEU-PLUS-PRES_spect-228.html 01 44 75 60 32 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ http://www.theatredouze.fr/pages/Tarifs_article-286.html

