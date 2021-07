Bobigny Ballade urbaine Bobigny, Seine-Saint-Denis D’un palais de justice à un autre, balade dans la ville : sur les pas de Gisèle Halimi … Ballade urbaine Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Inauguré en 1972, le palais de Justice de Bobigny fait partie des bâtiments en lien avec le nouveau statut de cette ville comme chef-lieu du Département de la Seine-Saint-Denis. Il est implanté à l’époque à la cité provisoire et va être le témoin du célèbre procès de « Marie-Claire » défendu par l’avocate Gisèle Halimi. Vingt-cinq ans plus tard, un nouveau bâtiment le remplace, œuvre de l’agence d’architecture ETRA. Par Hélène Caroux, chargée d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis, sur une initiative de la Ville de Bobigny

Sur inscription. Prévoir des chaussures confortables pour la marche

