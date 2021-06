Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort D’UN MOUVEMENT À SA TRACE Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort EUR En travaillant la ligne et à l’aide de craies de couleurs, les enfants sont amenés à réaliser une œuvre éphémère et collective sur le parvis du musée d’Art Moderne. Atelier parent/enfant – Sur réservation obligatoire. Atelier proposé en fonction des conditions météorologiques. Port du masque obligatoire mediationmusees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 56 40 https://musees.belfort.fr/accueil-991.html En travaillant la ligne et à l’aide de craies de couleurs, les enfants sont amenés à réaliser une œuvre éphémère et collective sur le parvis du musée d’Art Moderne. Atelier parent/enfant – Sur réservation obligatoire. Atelier proposé en fonction des conditions météorologiques. Port du masque obligatoire

Lieu Belfort Adresse rue de Mulhouse Musée d'Art moderne Ville Belfort