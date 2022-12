D’UN MONDE À L’AUTRE Sargé-lès-le-Mans, 24 janvier 2023, Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans. D’UN MONDE À L’AUTRE Espace Scélia Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe Rue Didier Pironi Espace Scélia

2023-01-24 20:00:00 – 2023-01-24 22:00:00

Rue Didier Pironi Espace Scélia

Sargé-lès-le-Mans

Sarthe Sargé-lès-le-Mans Dans cette Afrique noire qu’on dit minée par la violence et la corruption, la pauvreté et le chômage, Loïc nous invite au Mali pour une plongée dans ses marchés multicolores, en ébullition permanente, et une immersion dans un fabuleux patrimoine culturel, unique mais menacé. Au terme d’un étonnant voyage en pirogue sur le Niger, il nous transporte à

Tombouctou, jadis grand centre intellectuel de l’islam et mythique carrefour du commerce saharien. « C’est dans la sérénité d’une randonnée chamelière que j’ai médité sur les clivages qui menacent sa cohésion nationale et la vie de nos vaillants soldats ». scelia@sargeleslemans.fr Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: SARGE LES LE MANS, Sarthe Autres Lieu Sargé-lès-le-Mans Adresse Sargé-lès-le-Mans Sarthe Rue Didier Pironi Espace Scélia Ville Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans lieuville Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans Departement Sarthe

Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarge-les-le-mans-sarge-les-le-mans/

D’UN MONDE À L’AUTRE Sargé-lès-le-Mans 2023-01-24 was last modified: by D’UN MONDE À L’AUTRE Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans 24 janvier 2023 Espace Scélia Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans sarthe

Sargé-lès-le-Mans Sargé-lès-le-Mans Sarthe