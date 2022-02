D’un monde à l’autre Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

D’un monde à l’autre Nice, 17 juin 2022, Nice. D’un monde à l’autre Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-06-17 – 2022-06-18 Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 Bedřich Smetana : La Moldau



Piotr Ilitch Tchaïkovski : Variations sur un thème rococo



Antonín Dvořák : Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95 « Symphonie du Nouveau Monde » Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

