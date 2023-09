Concert Jean-Jacques Milteau Dun-le-Palestel Catégories d’Évènement: Creuse

Dun-le-Palestel Concert Jean-Jacques Milteau Dun-le-Palestel, 13 avril 2024, Dun-le-Palestel. Dun-le-Palestel,Creuse Concert Jean-Jacques Milteau Harrison Kennedy Vincent Segal, salle Apollo à DUN LE PALESTEL, à 21h.

Pout toutes réservations, Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23.

2024-04-13 fin : 2024-04-13 22:00:00. EUR. Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert Jean-Jacques Milteau Harrison Kennedy Vincent Segal, salle Apollo in DUN LE PALESTEL, 9pm.

For bookings, Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 Concierto Jean-Jacques Milteau Harrison Kennedy Vincent Segal, Salle Apollo en DUN LE PALESTEL, 21:00 h.

Para reservas, Oficina de Turismo de La Souterraine 05 55 89 23 Konzert Jean-Jacques Milteau Harrison Kennedy Vincent Segal, Saal Apollo in DUN LE PALESTEL, um 21 Uhr.

Für Reservierungen wenden Sie sich bitte an das Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays Dunois Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Dun-le-Palestel Autres Adresse Ville Dun-le-Palestel Departement Creuse Lieu Ville Dun-le-Palestel latitude longitude 46.3062264;1.67088937

Dun-le-Palestel Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-le-palestel/