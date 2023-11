Randonnée Dun-le-Palestel, 24 février 2024, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Randonnée promenade avec un parcours de 8kms. Départ de la Salle des loisirs à Dun le Palestel.

Rens au 06 79 77 29 00.

2024-02-24 fin : 2024-02-24 16:30:00. .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Walking tour of 8kms. Departure from the Salle des loisirs in Dun le Palestel.

Information 06 79 77 29 00

Recorrido de 8 km. Salida de la Salle des loisirs de Dun le Palestel.

Contacto 06 79 77 29 00

Wanderung mit einer Strecke von 8 km. Start vom Salle des Loisirs in Dun le Palestel.

Auskunft unter 06 79 77 29 00

