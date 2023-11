Atelier « Réalise ta décoration de fête » Dun-le-Palestel, 23 décembre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Réalise ton décor de fête avec des papiers de couleurs multiples ou du carton…à toi de choisir…

Place limitée à 8 personnes, matériel fourni. Durée 1h. Gratuit.

Inscription obligatoire au 05 55 89 24 61..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. EUR.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Create your own festive decor using multi-colored paper or cardboard… the choice is yours…

Places limited to 8 people, materials supplied. Duration: 1 hour. Free admission.

Registration required on 05 55 89 24 61.

Crea tu propia decoración festiva utilizando una variedad de papeles de colores o cartulinas… tú eliges…

Plazas limitadas a 8 personas, materiales proporcionados. Duración: 1 hora. Entrada gratuita.

Inscripción previa en el 05 55 89 24 61.

Gestalte deine Partydekoration mit mehrfarbigem Papier oder Karton… du hast die Wahl…

Platz begrenzt auf 8 Personen, Material wird gestellt. Dauer: 1 Stunde. Kostenlos.

Anmeldung erforderlich unter 05 55 89 24 61.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Pays Dunois