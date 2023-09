Marché de Noël Dun-le-Palestel, 9 décembre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Profitez du Marché de Noël de Dun le Palestel pour faire vos derniers achats. De nombreux exposants vous attendent toute la journée avec leurs produits originaux: bijoux, poterie, jouets en bois, produits de bouche, chapeaux, objets décoratifs… Il y en aura pour tous les goûts. Des animations agrémenteront cette journée.

Place du champ de foire de 15h à 21h..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. EUR.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the Dun le Palestel Christmas Market to do your last shopping. Numerous exhibitors await you all day long with their original products: jewelry, pottery, wooden toys, food products, hats, decorative objects… Something for everyone. There will also be entertainment throughout the day.

Place du champ de foire from 3pm to 9pm.

Aproveche el Mercado de Navidad de Dun le Palestel para hacer sus últimas compras. Durante todo el día, numerosos comerciantes le ofrecerán sus originales productos: bisutería, cerámica, juguetes de madera, productos alimentarios, sombreros, objetos de decoración… Hay para todos los gustos. También habrá animación durante todo el día.

Place du champ de foire de 15:00 a 21:00 h.

Nutzen Sie den Weihnachtsmarkt in Dun le Palestel, um Ihre letzten Einkäufe zu tätigen. Zahlreiche Aussteller erwarten Sie den ganzen Tag über mit ihren originellen Produkten: Schmuck, Töpferwaren, Holzspielzeug, Lebensmittel, Hüte, Dekorationsartikel…. Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Tag wird durch Animationen bereichert.

Place du champ de foire, 15:00 bis 21:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par Creuse Tourisme