Frédérique Fromet – Coeur de moqueur Dun-le-Palestel, 18 novembre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Spectacle humoristique Frédéric Fromet à la salle Apollo DUN LE PALESTEL, à 21h.

Pour tout public, pour les ventes de billets Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 07..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:15:00. EUR.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Frédéric Fromet comedy show at Salle Apollo DUN LE PALESTEL, 9pm.

For the general public, for ticket sales Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 07.

Espectáculo de humor de Frédéric Fromet en la Salle Apollo, DUN LE PALESTEL, a las 21.00 h.

Para el público en general, para la venta de entradas Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 07.

Comedy-Show Frédéric Fromet im Apollo-Saal DUN LE PALESTEL, um 21 Uhr.

Für jedes Publikum, für den Kartenverkauf Office de Tourisme La Souterraine 05 55 89 23 07.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays Dunois