Concert The Blakettes Dun-le-Palestel, 28 octobre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

The Blakettes est une formation de jazz bebop hard bop créée par 4 femmes éperdument mordues pour ce jazz américain diabolique né dans les années 50 et 60. Ce quartet honore les pères et mères fondateurs de cette musique tant énergique que romantique.

Salle Apollo à 20h30. Tarif 22€, réduit 16€. Achat du billet en ligne www.jazzalasout.com.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 22:30:00. EUR.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Blakettes are a hard bop bebop jazz group created by 4 women with a passion for the devilish American jazz of the 50s and 60s. This quartet honors the founding fathers and mothers of this energetic and romantic music.

Salle Apollo, 8.30pm. Price 22?, reduced 16? Tickets available online www.jazzalasout.com

Las Blakettes son un grupo de hard bop bebop jazz formado por 4 mujeres apasionadas por el endiablado jazz americano de los años 50 y 60. Este cuarteto rinde homenaje a los padres y madres fundadores de esta música enérgica y romántica.

Sala Apollo, 20.30 h. Precio 22 euros, con descuento 16 euros. Comprar entradas en línea www.jazzalasout.com

The Blakettes ist eine Bebop-Hard-Bop-Jazz-Formation, die von vier Frauen gegründet wurde, die sich in diesen teuflischen amerikanischen Jazz, der in den 50er und 60er Jahren entstand, verliebt haben. Das Quartett ehrt die Gründerväter und -mütter dieser ebenso energiegeladenen wie romantischen Musik.

Apollo-Saal um 20:30 Uhr. Preis 22 ?, ermäßigt 16 ? Online-Kartenkauf www.jazzalasout.com

