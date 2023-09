Super loto Dun-le-Palestel, 22 octobre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Super loto organisé par l’Amicale des pompiers, au gymnase de DUN LE PALESTEL. Ouverture des portes à 13h, avec plus de 45 tirages. Cartons à l’unité 3€.

Réservation par SMS conseillée au 07 54 81 05 50..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:30:00.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Super lotto organized by the Amicale des pompiers, at the gymnasium in DUN LE PALESTEL. Doors open at 1pm, with over 45 draws. Cardboard boxes 3? each.

SMS reservations recommended on 07 54 81 05 50.

Súper lotería organizada por la Amicale des pompiers, en el gimnasio de DUN LE PALESTEL. Apertura de puertas a las 13h, con más de 45 sorteos. Cajas de cartón de 3? cada una.

Se recomienda reservar por SMS al 07 54 81 05 50.

Superlotto, organisiert von der Amicale des pompiers (Freundeskreis der Feuerwehr), in der Sporthalle von DUN LE PALESTEL. Türöffnung um 13 Uhr, mit mehr als 45 Ziehungen. Einzelne Kartons 3?

Reservierung per SMS unter 07 54 81 05 50 empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays Dunois