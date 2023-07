Randonnée cyclotouristique La Michel Rodier Dun-le-Palestel, 5 août 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

La 22 ème randonnée cyclo touristique de la nocturne « Michel Rodier » propose deux circuits de 26 et 60 kms. Tout le monde peut participer aux randonnées cyclistes.

Tarifs 5€ adulte, 3€ pour les moins de 12 ans. Départ 13h45 place Ph.Daulny

Rens 06 74 36 81 22..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 18:00:00. EUR.

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The 22 nd « Michel Rodier » nocturne cyclo-tourist ride offers two circuits of 26 and 60 kms. Cycling is open to all.

Prices: 5? for adults, 3? for children under 12. Departure 13h45 place Ph.Daulny

Information 06 74 36 81 22.

La 22ª vuelta ciclista nocturna « Michel Rodier » propone dos circuitos de 26 y 60 kms. El ciclismo está abierto a todos.

Precios: 5? para adultos, 3? para niños menores de 12 años. Salida a las 13.45 h de la plaza Ph.Daulny

Información 06 74 36 81 22.

Die 22. touristische Radtour der Nachtwanderung « Michel Rodier » bietet zwei Strecken von 26 und 60 km. Jeder kann an den Radtouren teilnehmen.

Preis: 5? für Erwachsene, 3? für Kinder unter 12 Jahren. Abfahrt 13:45 Uhr auf dem Platz Ph.Daulny

Rens 06 74 36 81 22.

Mise à jour le 2023-07-15 par Creuse Tourisme