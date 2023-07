Exposition L’art au lavoir Dun-le-Palestel, 1 juillet 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

Pour la troisième année consécutive, l’exposition L’art au Lavoir a lieu sous le lavoir de Dun le Palestel..

2023-07-01 fin : 2023-08-31

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For the third year running, the L’art au Lavoir exhibition takes place under the Dun le Palestel washhouse.

Por tercer año consecutivo, la exposición L’art au Lavoir tiene lugar bajo el lavadero de Dun le Palestel.

Im dritten Jahr in Folge findet die Ausstellung L’art au Lavoir unter dem Waschhaus von Dun le Palestel statt.

