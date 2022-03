D’un cours à l’autre Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

D’un cours à l’autre Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 07 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

dimanche

de 15h30 à 16h40

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h40

payant

Une pièce agile qui mêle théâtre, musique, mapping, peuplée de personnages drôles et attachants. Une ode à la vie, aux imprévus qui nous transforment. Depuis la naissance du petit, il y a quelque chose d’anormal. Les gens n’aiment pas le contact de Nicolas… Il y a toujours une excuse pour ne pas le prendre dans ses bras, pour le laisser dans un coin. A trois ans le médecin de famille lance un premier diagnostic, « autisme ». Pour sa mère, Marie, c’est le début d’une lutte qu’elle n’avait pas prévue, d’un combat où elle va jeter toutes ses forces. Malgré eux, l’ensemble de la famille va se trouver embarqué dans un tourbillon fantastique où chacun va devoir apprendre à se positionner et se risquer dans l’inconnu. Texte et jeu : Eric Bertrand. Mise en scène : Juliet O’Brien. Compagnie Action Théâtre Enfance. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012 Contact : 0144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis Date complète :

2022-04-07T20:30:00+01:00_2022-04-07T21:40:00+01:00;2022-04-08T20:30:00+01:00_2022-04-08T21:40:00+01:00;2022-04-09T20:30:00+01:00_2022-04-09T21:40:00+01:00;2022-04-10T15:30:00+01:00_2022-04-10T16:40:00+01:00;2022-04-14T20:30:00+01:00_2022-04-14T21:40:00+01:00;2022-04-15T20:30:00+01:00_2022-04-15T21:40:00+01:00;2022-04-16T20:30:00+01:00_2022-04-16T21:40:00+01:00;2022-04-17T15:30:00+01:00_2022-04-17T16:40:00+01:00

Marie-Claire Moreau-Vignaud

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Maurice Ravel Adresse 6 avenue Maurice Ravel Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Maurice Ravel Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Maurice Ravel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

D’un cours à l’autre Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 2022-04-07 was last modified: by D’un cours à l’autre Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Centre Paris Anim' Maurice Ravel 7 avril 2022 Centre Paris Anim' Maurice Ravel Paris Paris

Paris Paris