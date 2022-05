D’un bestiaire l’autre : Lucien Bull et Jean Painlevé Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

le vendredi 3 juin à 17:00

Pionnier de la chronophotographie, inventeur de la caméra ultra rapide et de la microcinématographie, Lucien Bull est l’auteur d’images d’une beauté rare et précieuse, à partir desquelles se déploie un véritable bestiaire cinématographique. Si agrions, mouches ou libellules filmés par le physiologiste en sont la genèse, son confrère, le naturaliste et cinéaste Jean Painlevé, viendra à son tour prolonger la nomenclature par ses images vibrantes et énigmatiques de la faune sous-marine. En partenariat avec le CNC _L’Hippocampe_, Jean Painlevé, 1933 © Les documents cinématographiques

Entrée libre

