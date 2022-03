D’un arbre à l’autre Dialan sur Chaîne Dialan sur Chaîne Catégories d’évènement: Calvados

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 Parking route de Brémoy Jurques

Dialan sur Chaîne Calvados Savez-vous distinguer la feuille du hêtre et de la charmille ?

Savez-vous reconnaître le frêne par ses bourgeons ?

Reconnaissez-vous les différentes feuilles d’arbres rien que par le toucher ?

Accompagnez-nous par faire connaissance des différentes essences d’arbres dans notre bocage.

Randonnée avec Andréa Herten, biologiste.

