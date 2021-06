Reims Église Saint-André Marne, Reims D’un ancien oratoire à la construction d’un clocher : une épopée architecturale ! Église Saint-André Reims Catégories d’évènement: Marne

Église Saint-André, le dimanche 19 septembre

### Découvrez l’histoire mouvementée d’une église du XVIe siècle, transformée dans un style néo-gothique par l’architecte emblématique de Reims : Narcisse Brunette! Au XIXe siècle, la population du quartier, renfermé par les boulevards Lundy, de la Paix, Saint-Marceaux, Carteret, Jamin et par la rue du Champ de Mars, augmente considérablement. L’édifice devient trop étroit pour accueillir tous les paroissiens. C’est dans ce contexte que la transformation de l’église Saint-André est opérée, sous la direction de Narcisse Brunette. Les travaux commencèrent en 1859 et s’achevèrent en 1865. Le clocher de l’église est plus haut que celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris ! En effet, il mesure 88 mètres, contre 82,5 mètres pour la cathédrale…

