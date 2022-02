D’un Air Instable Bourogne Bourogne Catégories d’évènement: Bourogne

Territoire de Belfort

D’un Air Instable Bourogne, 27 mars 2022, Bourogne. D’un Air Instable Espace Multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne

2022-03-27 – 2022-03-27 Espace Multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne

Bourogne Territoire-de-Belfort Bourogne Des bouteilles, des canettes, des baudruches, des tuyaux. Un compresseur, des micros. Un poste de contrôle avec 24 petits robinets en guise de potentiomètres. Dans une nuit onirique, des objets s’éveillent, animés par les flux d’air soufflés dans leurs bronches. Prenant vie, ils tanguent, craquent, bougent, sifflent, vrombissent … et donnent à entendre une musique où se mêlent abstraction, évocations, rythmes naturalistes, archaïques ou complexes … lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/fr/?post_type=rendezvous&p=6273 Des bouteilles, des canettes, des baudruches, des tuyaux. Un compresseur, des micros. Un poste de contrôle avec 24 petits robinets en guise de potentiomètres. Dans une nuit onirique, des objets s’éveillent, animés par les flux d’air soufflés dans leurs bronches. Prenant vie, ils tanguent, craquent, bougent, sifflent, vrombissent … et donnent à entendre une musique où se mêlent abstraction, évocations, rythmes naturalistes, archaïques ou complexes … Espace Multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bourogne, Territoire de Belfort Autres Lieu Bourogne Adresse Espace Multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Ville Bourogne lieuville Espace Multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne Bourogne Departement Territoire-de-Belfort

Bourogne Bourogne Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourogne/

D’un Air Instable Bourogne 2022-03-27 was last modified: by D’un Air Instable Bourogne Bourogne 27 mars 2022 Bourogne Territoire de Belfort

Bourogne Territoire-de-Belfort