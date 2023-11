Dumka Quintet – Folklores LE BAL BLOMET Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 22 EUR

Folklores est une ode aux musiques traditionnelles, la fougue balkanique, l’irrésistible appel brésilien à la fête, la douceur danoise, le groove et le jazz…

Voilà maintenant quatre ans que le quintette Dumka s’est formé sous l’impulsion du clarinettiste Rémi Delangle. Les cinq complices proposent un voyage à la fois festif et joyeux, intime et doux et parcourent les musiques populaires du monde, enrichies d’improvisation et de virtuosité.

« Je considère les mélodies populaires comme des chefs-d’œuvre en miniature au même titre que le sont dans le domaine des formes plus importantes une fugue de Bach, ou une sonate de Mozart. Chacune est un modèle de perfectionnement artistique. […] L’essentiel c’est l’art paysan, ce joyau serti dans sa monture. » Béla Bartók

« Folklores » est une ode aux musiques populaires des Balkans, d’Espagne, d’Amérique du Sud… mêlant l’intimité de la musique de chambre et l’esprit festif d’une fanfare joyeuse. De la musique savante à la musique folklorique, d’un continent à l’autre, d’hier et d’aujourd’hui, DUMKA est une invitation au voyage et à la découverte.

Des œuvres de John Kirby, Charly Parker, De Falla, Mamutović et des musiques traditionnelles de Serbie, de Grèce et du Danemark…

Programme :

Bongo beep de Charlie Parker, Canciones de Manuel de Falla, Medley de John Kirby, Nisovasko kolo d’Ekrem Mamutović, Dumka de Frédéric Chopin, et des musiques traditionnelles de Serbie, de Grèce et du Danemark…

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/dumka-quintet

DUMKA QUINTET – FOLKLORES