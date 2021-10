Dumbo Gets Mad • La Mirastella / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 6 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 6 décembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

DUMBO GETS MAD

(Psych-rock – Italie)

Dumbo Gets Mad est un groupe italien et le moins que l’on puisse dire est que leur univers et leur musique nous intéresse à bien des égards. Après tout, à quoi bon faire de l’art si c’est pour faire comme tout le monde? Avec Dumbo Gets Mad, on fait sauter les genres, les barrières, les codes, c’est open au bar de la création. Le résultat est bluffant car le groupe nous gratifie d’une musique psychédélique, hors normes qui ne manquera pas de vous plaire.

Avec Makes You Fly, le groupe qui n’arrête plus de gagner en notoriété est fidèle à sa réputation. Celle d’une originalité dans laquelle se bousculent avec délicatesse et justesse des influences diverses pour un résultat implacable. Comme nous, vous aurez envie de vous plonger dans un catalogue musical qui compte déjà de petites pépites comme India Food ou Maleducato que nous vous conseillons.

LA MIRASTELLA

(Pop psyché – Paris/Santiago)

Le choix stylistique de La Mirastella suit les émotions propres aux différents morceaux empreints de mélodies délicates et sensibles, de codes traditionnels pop et de fonds harmoniques pouvant parfois atteindre un caractère intense et mélodramatique.

Les 3 influences : Luis Alberto Spinetta, Soft Machine & Los Jaivas

Date complète :

