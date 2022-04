DullBoy + NØ!R L’intermediaire, 30 avril 2022, Marseille.

DullBoy + NØ!R

L’intermediaire, le samedi 30 avril à 20:30

DULLBOY Trip hop, Electro rock band (Nice) DullBoy sont quatre musiciennes françaises issues de divers groupes précédents. Leurs morceaux sont une combinaison inhabituelle de trip hop et de post punk embrassant à la fois des sons analogiques et numériques pour créer une atmosphère froide mais mélodique. Leurs influences vont du rock indie à la new wave, de Massive Attack à PJ Harvey et The Birthday Party, créant un instantané semi-obscur de notre époque désabusée. [https://www.facebook.com/DullBoytheband](https://www.facebook.com/DullBoytheband) [https://dullboytheband.bandcamp.com/album/salt-lake-pity](https://dullboytheband.bandcamp.com/album/salt-lake-pity) NØ!R Post punk, New warm wave (Toulon) Ne vous fiez surtout pas à la couleur du nom, en croyant avoir affaire à un énième groupe de musique sombre et froide ! NØ!R est bien plus que cela et ne serait se résumer à un univers ténébreux et mélancolique. Ces quatre garçons ont de l’énergie à revendre et encore beaucoup d’univers à vous faire découvrir. Ils ont digéré tout ce que le Punk, la New Wave, la Cold ont su leur transmettre et vous proposent sans cesse des mélodies inspirantes pleines de rage, de joie et de vigueur. Venez surfer sur la nouvelle vague chaude de la musique ‘Made In NØ!R’. [https://www.facebook.com/NOIR.original](https://www.facebook.com/NOIR.original) [https://youtu.be/8FPCAzlaq28](https://youtu.be/8FPCAzlaq28)

Prix libre

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:59:00