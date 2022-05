Dulci Jubilo – Les Musicales du Causse, 18 septembre 2022, .

Dulci Jubilo – Les Musicales du Causse

2022-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 19:00:00

22 EUR Ce programme réalisé avec le compositeur canadien Robert Ingari sera l’une des premières sorties du groupe sur cette création.

Direction : Christopher Gibert

Le Chœur de Chambre Dulci Jubilo est composé de 16 chanteurs.

Crée en 2013 par Christopher Gibert avec des étudiants passionnés du conservatoire et de la faculté de musique de Toulouse, le chœur de chambre Dulci Jubilo est depuis sept ans force de propositions originales et s’inscrit dans un renouveau du chant choral français. C’est dans une « douce joie » comme l’évoque le nom de l’ensemble que ces jeunes professionnels de la musique explorent avec exigence et sensibilité des répertoires variés.

​

De la musique baroque à la création contemporaine cet ensemble cherche une interprétation vraie, fidèle aux styles tout en renouvelant les formes. Ces qualités ont été remarquées dans de nombreux rendez-vous culturels : Festival de Rocamadour, Nuits Musicales en Armagnac, Toulouse les Orgues, Festival des chapelles de Carnac, Printemps des poètes à Grenoble, Festival de Granville …

​

Dulci Jubilo se veut être un chœur polyvalent, associant musique ancienne et renouveau, création contemporaine et culture de notre temps. Le premier disque de l’ensemble est consacré aux compositions chorales de son directeur artistique et a récemment reçu la distinction de cinq étoiles du magazine Classic

Né de la rencontre entre plusieurs musiciens de la région toulousaine, l’ensemble Dulci Jubilo a été fondé début 2013 à l’initiative de Christopher Gibert, organiste, chef de chœur, et compositeur reconnu dans la région Toulousaine.

Comme le suggère son appellation, c’est avec une « douce joie » que ce groupe d’amis se réunit pour chanter en chœur des œuvres magistrales du XVIe siècle à nos jours. En effet, des Passions de Bach, en passant par les motets de Buxtehude et de Lully jusqu’aux polyphonies contemporaines de Benjamin Britten, Françis Poulenc ou la légèreté de John Rutter, ils proposent au public un voyage inattendu à travers divers genres et époques. Cet éclectisme est renforcé par l’expérience musicale de chaque chanteur, venant d’univers musicaux différents mais partageant cette même passion pour le chant.

​

Issu de la faculté de musicologie de l’Université Toulouse – Jean Jaurès mais aussi des Conservatoires Régionaux et Départementaux, la jeunesse et le dynamisme du groupe donnent une énergie particulière à l’ensemble, qui a déjà fait ses preuves lors de nombreux concerts à travers l’hexagone.

​

Après une création du Salve Regina de Christopher Gibert, l’ensemble Dulci Jubilo parcourt le Sud de la France (Rocamadour, Castres, Toulouse, Vabre, Cahors…) mais également la Bretagne où il est invité depuis l’été 2014 en résidence d’artistes lors du Festival des Chapelles à Carnac (56).

​

L’ensemble multiplie ses apparitions, ainsi que ses collaborations avec des artistes renommés. Il eut notamment l’honneur de se produire auprès de l’Orchestre de Chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard et de Thomas Ospital, organiste titulaire à l’église Saint-Eustache et à Radio France à Paris pour la Création du Stabat Mater de Christopher Gibert lors du Dixième Festival de Musique Sacrée de Rocamadour.

Ce programme réalisé avec le compositeur canadien Robert Ingari sera l’une des premières sorties du groupe sur cette création.

Direction : Christopher Gibert

©Dulci-Jubilo

dernière mise à jour : 2022-03-16 par