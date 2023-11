TRAIL DES LOUPIOTES 8KM 250D+ TRAIL CATHARES Duilhac-sous-Peyrepertuse, 10 mai 2024, Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Duilhac-sous-Peyrepertuse,Aude

Le « Trail des Loupiotes» 8km 250d+ départ à partir du village de Duilhac s/s Peyrepertuse,

Arrivée en musique avec grillade.

Inscription obligatoire, retrait des dossards à l’Office de Tourisme « Espace Jean-Marie Mounié à Cucugnan..

2024-05-10 20:30:00 fin : 2024-05-10 . .

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie



Trail des Loupiotes » 8km 250d+ departure from the village of Duilhac s/s Peyrepertuse,

Musical finish with barbecue.

Registration compulsory, bibs available at the Tourist Office « Espace Jean-Marie Mounié » in Cucugnan.

Trail des Loupiotes » 8km 250d+ con salida desde el pueblo de Duilhac s/s Peyrepertuse,

Final con música y barbacoa.

Inscripción obligatoria, recogida de dorsales en la Oficina de Turismo « Espace Jean-Marie Mounié » de Cucugnan.

Der « Trail des Loupiotes » 8km 250d+ Start ab dem Dorf Duilhac s/s Peyrepertuse,

Ankunft mit Musik und Grillen.

Anmeldung erforderlich, Abholung der Startnummern im Office de Tourisme « Espace Jean-Marie Mounié » in Cucugnan.

Mise à jour le 2023-10-31 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque