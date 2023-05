JEP 2023 – LE 4 VENTS FESTIVAL, 16 septembre 2023, Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Organisé par l’association « Le Café du Village » pendant les Journées Européennes du Patrimoine, le 4 vents Festival reflète la volonté de valoriser le patrimoine durable, vernaculaire, humain et culturel.

Il est l’opportunité de mettre en lumière les acteurs locaux : producteurs, artisans, musiciens, conteurs, artistes plasticiens et associations, qui sont tous vecteur d’image et de notoriété pour notre territoire : marché artisanal et de producteurs, spectacles, conférence, animations, espace jeux. Concerts dimanche projection documentaire, animations spectacles et concert..

2023-09-16 à 12:00:00 ; fin : 2023-09-16 00:00:00. .

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie



Organized by the association « Le Café du Village » during the European Heritage Days, the 4 Winds Festival reflects the desire to promote sustainable, vernacular, human and cultural heritage.

It is an opportunity to highlight local actors: producers, craftsmen, musicians, storytellers, visual artists and associations, which are all vectors of image and reputation for our territory: craft market and producers, shows, conference, animations, games area. Concerts on Sunday documentary projection, animations shows and concert.

Organizado por la asociación « Le Café du Village » durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Festival 4 Vientos refleja la voluntad de promover el patrimonio sostenible, vernáculo, humano y cultural.

Es una oportunidad para poner en valor a los actores locales: productores, artesanos, músicos, cuentacuentos, artistas plásticos y asociaciones, todos ellos vectores de imagen y notoriedad de nuestro territorio: mercado de artesanía y productores, espectáculos, conferencias, actividades, zona de juegos. Conciertos el domingo, proyecciones de documentales, animaciones y conciertos.

Das von der Vereinigung « Le Café du Village » während der Europäischen Tage des Denkmals organisierte 4 vents Festival spiegelt den Willen wider, das nachhaltige, vernakuläre, menschliche und kulturelle Erbe aufzuwerten.

Es bietet die Gelegenheit, lokale Akteure ins Rampenlicht zu rücken: Produzenten, Handwerker, Musiker, Geschichtenerzähler, bildende Künstler und Vereine, die alle das Image und den Bekanntheitsgrad unserer Region fördern: Handwerker- und Produzentenmarkt, Aufführungen, Konferenz, Animationen, Spielbereich. Konzerte am Sonntag, Dokumentarfilmvorführungen, Animationen, Aufführungen und Konzerte.

