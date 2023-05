JOUR DE BATAILLES AU CHATEAU – SOIR DE LUMIÈRES À DUILHAC, 9 août 2023, Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Revivez le temps des chevaliers! En journée animations, jeux et ateliers sont proposés de 10 H à 18 H au château. (payant sans réservation).

En soirée, au village de Duilhac sous Peyrepertuse, ne manquez pas le spectacle de lumières leds qui fera briller la place.

Un marché de producteurs locaux sera également présent tout au long de cette soirée. (Gratuit sans réservation).

2023-08-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-09 22:00:00. .

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie



Relive the time of the knights! During the day, animations, games and workshops are proposed from 10 a.m. to 6 p.m. at the castle (paying without reservation).

In the evening, in the village of Duilhac sous Peyrepertuse, don’t miss the LED light show that will make the square shine.

A market of local producers will also be present throughout the evening. (Free without reservation)

¡Reviva la época de los caballeros! Durante el día, se ofrecen actividades, juegos y talleres de 10.00 a 18.00 h en el castillo (de pago y sin reserva).

Por la noche, en el pueblo de Duilhac sous Peyrepertuse, no se pierda el espectáculo de luces LED que hará brillar la plaza.

Un mercado de productores locales también estará presente durante toda la velada. (Gratuito sin reserva previa)

Erleben Sie die Zeit der Ritter! Tagsüber werden von 10.00 bis 18.00 Uhr auf der Burg Animationen, Spiele und Workshops angeboten (kostenpflichtig, ohne Reservierung).

Am Abend können Sie im Dorf Duilhac sous Peyrepertuse eine LED-Lichtshow sehen, die den Platz zum Leuchten bringt.

Den ganzen Abend über wird außerdem ein Markt mit lokalen Erzeugern stattfinden. (Kostenlos ohne Reservierung)

