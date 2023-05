DESCENTE AUX FLAMBEAUX LEDS – PEYREPERTUSE – DUILHAC, 13 juillet 2023, Duilhac-sous-Peyrepertuse.

Venez illuminer avec nous les flancs du Château de Peyrepertuse !

Balade accompagnée et animée.

Départ du village à 20 H et retour vers 22 H.

Marché d’artisans et de producteurs locaux.

Concert de 22 H à 1 H. Gratuit sans réservation..

2023-07-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-13 01:00:00. .

Duilhac-sous-Peyrepertuse 11350 Aude Occitanie



Come and illuminate with us the sides of the Castle of Peyrepertuse!

Accompanied and animated stroll.

Departure from the village at 20 H and return around 22 H.

Market of craftsmen and local producers.

Concert from 10 pm to 1 am. Free without reservation.

¡Venga a iluminar con nosotros las laderas del castillo de Peyrepertuse!

Paseo acompañado y animado.

Salida del pueblo a las 20 h y regreso hacia las 22 h.

Mercado de artesanos y productores locales.

Concierto de 22.00 a 1.00 h. Gratuito sin reserva previa.

Beleuchten Sie mit uns die Flanken des Schlosses von Peyrepertuse!

Begleiteter und animierter Spaziergang.

Abfahrt im Dorf um 20 Uhr, Rückkehr gegen 22 Uhr.

Markt mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten.

Konzert von 22 Uhr bis 1 Uhr. Kostenlos ohne Reservierung.

