Nadau en concert Duhort-Bachen, 27 janvier 2024, Duhort-Bachen.

Duhort-Bachen,Landes

Le Comité des Fêtes de Duhort-Bachen est heureux de faire venir Joan de Nadau à la salle Pierre Dubroca le Samedi 27 Janvier 2024 !!

Une pré-vente destinée aux Duhortoises et Duhortois est prévue avec 3 permanences :

Mardi 10 et 17 Octobre 2023

hall salle Pierre dubroca 18h00 – 20h30

Vendredi 20 octobre

lors du Marché Mensuel sur la place du village 17h00 – 20h30

Par la suite la vente se fera aux offices de tourisme de Aire-sur-Adour et Eugenie-les-Bains aux horaires d’ouverture à partir du Lundi 23 Octobre.

TARIF 17€

05 58 71 64 70.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Duhort-Bachen is pleased to invite Joan de Nadau to the Salle Pierre Dubroca on Saturday, January 27, 2024!

A pre-sale aimed at Duhortois and Duhortois is planned with 3 permanences:

Tuesday October 10 and 17, 2023

hall salle Pierre dubroca 6:00 pm – 8:30 pm

Friday October 20th

during the Monthly Market on the village square 5:00 – 8:30 pm

Thereafter, sales will take place at the Aire-sur-Adour and Eugenie-les-Bains tourist offices during opening hours from Monday October 23.

PRICE 17?

05 58 71 64 70

El Comité de las Fiestas de Duhort-Bachen se complace en recibir a Joan de Nadau en la Sala Pierre Dubroca el sábado 27 de enero de 2024

Está prevista una preventa dirigida a los habitantes de Duhort-Bachen con 3 jornadas de puertas abiertas:

Martes 10 y 17 de octubre de 2023

salón Pierre Dubroca 18.00 – 20.30 h

Viernes 20 de octubre

en el mercado mensual de la plaza del pueblo 17.00 h – 20.30 h

Posteriormente, las entradas se venderán en las oficinas de turismo de Aire-sur-Adour y Eugenie-les-Bains en horario de apertura a partir del lunes 23 de octubre.

PRECIO 17?

05 58 71 64 70

Das Festkomitee von Duhort-Bachen freut sich, Joan de Nadau am Samstag, den 27. Januar 2024 in den Saal Pierre Dubroca zu holen!!!

Ein Vorverkauf für Duhortoises und Duhortoises ist mit 3 Permanenzen vorgesehen:

Dienstag, 10. und 17. Oktober 2023

halle Salle Pierre Dubroca 18.00 – 20.30 Uhr

Freitag, den 20. Oktober

während des Monatsmarkts auf dem Dorfplatz 17.00 – 20.30 Uhr

Danach wird der Verkauf in den Tourismusbüros von Aire-sur-Adour und Eugenie-les-Bains zu den Öffnungszeiten ab Montag, den 23. Oktober stattfinden.

TARIF 17?

05 58 71 64 70

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Aire sur l’Adour