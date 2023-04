Vide-Grenier à Duhort-Bachen, 8 mai 2023, Duhort-Bachen.

Vide-Grenier à Duhort-Bachen le lundi 8 mai toute la journée.

Restauration sur place.

tarifs : intérieur 8€ (table de 2m), extérieur 6.50€ (table de 2m) et extérieur sans table 3 €le mètre.

Inscription au 06.26.25.86.81 ou 06.43.41.89.43.

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 18:00:00. .

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garage sale in Duhort-Bachen on Monday, May 8 all day.

Catering on site.

prices : inside 8? (table of 2m), outside 6.50? (table of 2m) and outside without table 3? per meter.

Registration at 06.26.25.86.81 or 06.43.41.89.43

Venta de garaje en Duhort-Bachen el lunes 8 de mayo durante todo el día.

Catering in situ.

precios: interior 8? (mesa de 2 m), exterior 6,50? (mesa de 2 m) y exterior sin mesa 3? por metro.

Inscripciones en el 06.26.25.86.81 o 06.43.41.89.43

Vide-Grenier in Duhort-Bachen am Montag, den 8. Mai, den ganzen Tag.

Verpflegung vor Ort.

preise: innen 8? (Tisch von 2m), außen 6.50? (Tisch von 2m) und außen ohne Tisch 3? pro Meter.

Anmeldung unter 06.26.25.86.81 oder 06.43.41.89.43

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Aire sur l’Adour