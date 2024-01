L’ENAC présente au Salon des Formations et des Métiers Aéronautiques 2024 Musée de l’Air et de l’Espace Dugny, vendredi 2 février 2024.

L’ENAC présente au Salon des Formations et des Métiers Aéronautiques 2024 Musée de l’Air et de l’Espace Dugny 2 – 4 février

Début : 2024-02-02 09:00

Fin : 2024-02-04 18:00

La 32ème édition du Salon des Formations et des Métiers (SFMA) se tiendra les 2,3 et 4 février 2024 sur l’aéroport Paris-Le Bourget, au sein du musée de l’Air et de l’Espace.

Coorganisé par le musée de l’Air et de l’Espace et le magazine Aviation et Pilote, ce salon réunit dans un même lieu les professionnels de la formation, du transport aérien, de l’industrie aéronautique et spatiale et de la défense.

Cet évènement annuel est organisé en début d’année pour permettre aux visiteurs de préparer leur rentrée de septembre.

Retrouvez-nous dans le Hall Concorde, pour venir échanger avec nos étudiants sur leur expérience à l’ENAC, sur les différentes formations proposées et comment bien s’y préparer.

L’inscription au salon est gratuite et inclut la visite du musée de l’Air et de l’Espace.

Inscription obligatoire.

Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris-Le Bourget, 93352 Le Bourget Dugny 93440 Seine-Saint-Denis