Duet de Nans Laborde-Jourdàa et Margot Alexandre Théâtre de l’Aquarium Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Duet de Nans Laborde-Jourdàa et Margot Alexandre Théâtre de l’Aquarium, 26 janvier 2023, Paris. Du jeudi 26 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h40

. payant De 12€ à 22€ Deux ami.es, un chimpanzé, une nuit américaine, un jockstrap, la difficulté de s’exprimer et un milkshake à la mangue. Après Polyester présenté lors de l’édition d’hiver 2022 de BRUIT, Margot Alexandre et Nans Laborde-Jourdàa poursuivent leur recherche autour de la notion de duo. Duet raconte la dernière nuit d’un homme et son histoire d’amitié avec un chimpanzé. C’est une fable contemporaine à hauteur de guenon, qui se déplie entre un parc animalier de la banlieue de Cincinnati et le système solaire. Associés au Théâtre de l’Aquarium, réunis au sein de la compagnie TORO TORO, ces deux artistes partagent un goût pour le folklore pyrénéen, les films d’Almodovar des années 80, l’indécision et les poèmes de René Ricard. Ils aiment les défis scéniques et puisent dans la pop culture des situations détonantes, des espaces de dialogue et de provocation propices à la naissance d’histoires. Ici, l’enjeu est d’écrire un récit d’amitié qui aurait la même force romanesque qu’une histoire d’amour et de sonder les rapports de dépendance entre deux êtres. Durée : 1h10 Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Contact : https://aquarium.mapado.com/event/160968-duet 01 43 74 99 61 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-2023/duet-margot-alexandre-et-nans-laborde-jourdaa-toro-toro

Herve Lassince Margot Alexandre et Nans Laborde-Jourdàa dans DUET

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Aquarium Adresse 2 route du Champ de Manoeuvre Ville Paris lieuville Théâtre de l'Aquarium Paris Departement Paris

Théâtre de l'Aquarium Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Duet de Nans Laborde-Jourdàa et Margot Alexandre Théâtre de l’Aquarium 2023-01-26 was last modified: by Duet de Nans Laborde-Jourdàa et Margot Alexandre Théâtre de l’Aquarium Théâtre de l'Aquarium 26 janvier 2023 Paris Théâtre de l'Aquarium Paris

Paris Paris