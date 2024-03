DUENDE, LE PETIT LUTIN DU FLAMENCO Centre SOLEA Marseille, mercredi 10 avril 2024.

DUENDE, LE PETIT LUTIN DU FLAMENCO ♫♫♫ Mercredi 10 avril, 17h00 Centre SOLEA Enfants 8€ / Adultes 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T17:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T17:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

La musique, le chant et la danse feront virevolter les émotions des enfants dans ce récit musical plein de charme et de tendresse.

Les aventures extraordinaires de la petite Estrella, enfant timide et introvertie, qui va s’ouvrir au monde grâce aux pouvoirs magiques de son ami le lutin coquin du flamenco « le Duende ».

En suivant les pas de la petite fille sur les chemins de leurs imaginaires sans limites, ils découvriront l’art flamenco le plus vrai qui soit.

Une histoire enfin, pour redonner espoir à tous les enfants qui souffrent d’être mis à l’écart ou montrés du doigt.

La métamorphose d’Estrella sera la preuve qu’ils ont tous un roi ou une reine qui sommeille en eux et qui ne demande qu’à être stimulé pour apparaître au grand jour !

DISTRIBUTION

Création et direction artistique : Maria Pérez

Narratrice : Maria Pérez

Au chant : Manuel Gomez

A la danse : Céline Daussan

A la guitare : Manuel Gomez

Centre SOLEA 68 Rue sainte, 13001 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur