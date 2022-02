Duelles – Récital classique … ou presque ! Salle des Fêtes Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Si le ton de ce concert conférence est clairement burlesque, et la reconstitution historiques des costumes un peu approximative, il n’en est rien de l’interprétation de ces morceaux pour deux sopranos accompagnées au piano ou au basson. Sans crainte des perruques et autres accessoires anachroniques, les Duelles parcourent une chronologie ambitieuse, du Moyen-Âge à la comédie musicale de Broadway, sans jamais faiblir devant l’ampleur de la tâche. Elles vont même jusqu’à prouver par l’exemple que deux divas s’accordent souvent mieux en duel qu’en duo !

Inscription sur https://www.billetweb.fr/spectacle-duelles – tarif normal 10€ / tarif réduit : 5€

Le duo féminin Duelles parcourt avec humour l’histoire de la musique classique, en prodiguant des conseils éclairés pour pouvoir briller en société, avec exemples chantés à l’appui. Salle des Fêtes Place du 11 novembre 1918 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

