Château de Fontainebleau, Cour Ovale, le samedi 4 juin à 11:00

Depuis Hanno, l’éléphant blanc offert par Manuel Ier au pape Léon X en 1514 jusqu’au rhinocéros Clara, qui parada de capitale en capitale en Europe à partir de 1741, rhinocéros et éléphant ne cessèrent d’inspirer les artistes. La redécouverte des textes antiques à la Renaissance, les explorations et échanges diplomatiques de l’époque moderne, ou encore le goût de l’exotique, suscitèrent un véritable engouement pour ces pachydermes, sur le plan symbolique mais aussi naturaliste. Cette communication a pour ambition de retracer leur histoire croisée dans les arts européens depuis la Renaissance. _ Château de Fontainebleau,Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

