Duel au jardin Citadelle de Besançon Besançon, samedi 1 juin 2024.

Duel au jardin Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Citadelle de Besançon Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Dans les bosquets, autour des bassins, les intrigues se tapissent et les amants jouent à cache-cache. Comme la nature est folle, vive et exacerbée, on tâche de la maîtriser, on taille les arbres, on cisèle les sonnets, on chante la rose et croque la pomme. Mais on y croise le fer comme le verbe.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », venez assister à une joute poétique dans ce dédale de verdure pour y redécouvrir les senteurs, les innovations et l’éclat du grand siècle.

Par la Compagnie Keichad.

Lieu : jardin Vauban

Durée : 20 à 30 mn

Citadelle de Besançon 99 rue des Fusillés, 25000 Besançon

