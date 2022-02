Duel à Grande Vitesse Marseille 15e Arrondissement, 29 avril 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Duel à Grande Vitesse Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

2022-04-29 – 2022-04-30 Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

16.5 16.5 Elle est triste, solitaire, négative, sur la défensive. Il est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste. Ils sont bloqués dans un train.



Assis l’un à côté de l’autre, ils vont se détester, se parler, se découvrir, se dévoiler…



Si vous n’avez jamais osé danser sur Lady Gaga dans un train, que vous détestez les odeurs de banane et d’oeufs durs dans les wagons, que vous avez envie de gifler le gosse qui joue à côté de vous et le voisin qui vous empêche de dormir, prenez le train avec Rosa et Alfredo !



Une comédie tout public où humour et émotion s’entremêlent à merveille.



Ecriture et mise en scène : Noelle V

Avec Mélanie Bélamy, Rémy sallé

Elle est triste, solitaire, négative, sur la défensive. Il est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste. Ils sont bloqués dans un train.

Une comédie tout public où humour et émotion s’entremêlent à merveille.

https://www.theatredelagare.com/

Elle est triste, solitaire, négative, sur la défensive. Il est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste. Ils sont bloqués dans un train.



Assis l’un à côté de l’autre, ils vont se détester, se parler, se découvrir, se dévoiler…



Si vous n’avez jamais osé danser sur Lady Gaga dans un train, que vous détestez les odeurs de banane et d’oeufs durs dans les wagons, que vous avez envie de gifler le gosse qui joue à côté de vous et le voisin qui vous empêche de dormir, prenez le train avec Rosa et Alfredo !



Une comédie tout public où humour et émotion s’entremêlent à merveille.



Ecriture et mise en scène : Noelle V

Avec Mélanie Bélamy, Rémy sallé

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-10-21 par