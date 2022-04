Duel #3 Grand Théâtre de Genève, 12 mai 2022, Genève.

Duel #3

Grand Théâtre de Genève, le jeudi 12 mai à 20:00

### Duel #3 **La liberté face au défi du climat** En partenariat avec le T, le magazine du Temps, on inaugure un nouveau format entre spectacle et conférence, sur la grande scène du Grand Théâtre. Basé sur le duel épistolaire de Dominique Bourg et Nicolas Jutzet autour de la question de la liberté individuelle face au changement climatique, qui parait depuis février dans le bimensuel, la jeune metteuse en scène Sahar Suliman s’empare du plateau et de cette correspondance pour disséquer leurs discours à l’aide d’un acteur. Une expérience qui nous mènera, espérons-le, derrière les mots et les non-dits de la conversation… Mise en scène : Sahar Suliman Dramaturgie et regard extérieur : Antoine Girard Assistant et comédien : Ali Lamaadli Grande salle du GTG _Un événement La Plage !_

CHF 15.-

Duel #3 : Duel, une dispute épistolaire à suivre dans T, le magazine du Temps, et à découvrir sur la scène du Grand Théâtre de Genève. Le 12 mai.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:00:00