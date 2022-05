Due Italiani a Vienna, 12 mai 2022, .

Due Italiani a Vienna

2022-05-12 – 2022-05-12

À l’occasion de sa saison italienne consacrée aux expositions Plossu-Granet et Via Roma, le musée Granet accueille Saverio Gabrielli au violon et Lorenzo Bernardi à la guitare qui interprètent des œuvres de Niccolò Paganini (1782-1840), l’un des plus grands violonistes de tous les temps, également altiste, guitariste et compositeur.

Le Duo a récemment reçu le 2nd prix du concours international de musique de chambre “Citta di Stresa”

En partenariat avec l’Institut culturel italien de Marseille, Saverio Gabrielli et Lorenzo Bernardi présentent leur premier album de musique pour violon et guitare du XIXe siècle

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

