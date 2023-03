Découverte de l’atelier de maroquinerie Dudit maroquinerie, 28 mars 2023, Pézenas.

Venez découvrir l’atelier de « Dudit Maroquinerie » qui vient d’ouvrir ses portes pour les JEMA. Arrivant tout juste du Lot-et-Garonne, Morgane réalise des sacs et accessoires en cuir entièrement pensés et réalisés dans son atelier.

A l’occasion des JEMA, vous aurez la possibilité d’assister à une découverte des différents cuirs et de leurs spécificités.

L’atelier se trouvant dans « Le hameau des artisans », vous aurez également l’occasion de découvrir la toute nouvelle boutique d’artisans d’art de Pézenas.

Dudit maroquinerie 9 rue merciére, Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

