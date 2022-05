Dude Low + Cour de Récré + Guest L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dude Low + Cour de Récré + Guest L’international, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

Dude Low (projet solo de Lucas Benmahammed, chanteur/guitariste de Born Idiot) le prolétaire moderne rempile pour 10 morceaux aux sonorités riches, explorant son Ego trip caractérisé par l’errance. Dude Low De sa centrale (Rennes), il appelle au voyage après une année de thérapie solitaire, loin de sa tribu : les humains. Ni trop politique, Ni trop fataliste, Lucas crache sur ce qui l’emmerde sans prétendre détenir la solution. À travers des beats qui se frottent au Hip Hop, l’artiste se veut intransigeant en créant son propre mélange artisanal prêt à balancer son crochet du gauche dans l’insoutenable morosité de la routine, ou en la sublimant d’une caresse mélancolique. Qui a dit que la romance était morte? Pas Dude Low, la vie est comme dans un film de Wes Anderson, tout dépend de la perception qu’on lui accorde. Cour de Récré Synthétiseurs métalliques, bassline acide et sons de gameboy, tels sont les ingrédients de la pop ultra mélodique de Cour de récré. L’irrévérencieux trio composé de Stan, Quentin et Chloé mêle toutes les époques de la pop tout en piochant allègrement dans une multitude de styles. Il en résulte un cocktail survitaminé, éclectique et coloré. Repérés par les espagnols d’Elefant Records, temple sacré de la pop, leur premier LP délivre une foule de mélodies à chantonner encore et encore… + Guest L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1294980270988768 https://www.facebook.com/events/1294980270988768 http://my.weezevent.com/dude-low-en-concert-a-linternational

Dude Low + Cour de Récré + Guest

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris Departement Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dude Low + Cour de Récré + Guest L’international 2022-06-18 was last modified: by Dude Low + Cour de Récré + Guest L’international L'international 18 juin 2022 L'international Paris Paris

Paris Paris