Duda Beat New Morning, 15 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant

La tournée européenne de la reine de la “sofrência pop” (pop de la souffrance) brésilienne passera pour la première fois en France avec un concert inédit au New Morning.

Très populaire dans son pays, Duda Beat promet de remplir les salles de concert des rythmes de la nouvelle pop du Nordeste brésilien donnant rendez-vous sur la piste de danse à tous les coeurs brisés à la recherche de réconfort.

Après avoir passé sa jeunesse entre les années folles et l’effervescence de son Pernambuco natal et le Rio de Janeiro des années 90, Duda Beat nous a offert son première opus « Sinto Muito » en 2018, un journal intime de ses aventures amoureuses qui deviendra un énorme succès critique et populaire immédiat. Avec un mélange sexy de pop et d’électro, les chansons de Duda Beat nous amène dans un voyage au sein de nos propres confessions amoureuses. En 2021, Duda sort son deuxième album « Te Amo Lá Fora », qui accroît sa popularité et la consolide au premier plan de la scène musicale brésilienne. En parallèle, Duda a également sorti depuis une série de singles en collaboration avec des artistes brésiliens tels que Lucas Santana, DJ Omulu, Illy, Tomás Tróia, Jaloo et Tiago Iorc.

Aujourd’hui, Duda Beat est considéré comme l’une des artistes brésiliennes les plus importants de sa génération et une icône de la mode ayant fait les couvertures de plus grands magazines tels que Vogue et Elle.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20220415-5475-duda-beat.html

