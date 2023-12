Ductape + guest L’international Paris, 13 mars 2024, Paris.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR

Persona Grata présente :

Né de la scène musicale underground de la bouillonnante Istanbul, Ductape porte le flambeau de la révolution post-punk. Mais ils ne font pas seulement écho à leurs prédécesseurs ; ils poussent le genre dans des territoires inexplorés.

Dans un monde où les genres deviennent de plus en plus flous, Ductape se démarque, créant sans vergogne un son qui défie, captive et résonne. Ils sont le son du cœur battant du post-punk, l’écho du discours mélodique de la darkwave et la voix des récits introspectifs gothiques. Ductape est le son d’hier, d’aujourd’hui et de ce qui est à venir. Avec des lignes de basse profondes et maussades qui s’entrelacent avec des riffs de guitare indisciplinés et des paroles chargées de pathos, le son de Ductape incarne l’essence du post-punk : l’énergie brute, l’esprit rebelle et le désir inflexible d’expérimenter. À la fois nostalgique et tournée vers l’avenir, leur musique capte l’attention de l’auditeur de la première note à la dernière.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3oMoGZAUi

