Ductape en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le duo d’Istanbul Ductape incarne le son du cœur battant du post-punk, l’écho du discours mélodique de la darkwave et la voix des récits introspectifs gothiques !

Suite à la fermeture de L’International pour travaux, la soirée est déplacée au Supersonic Records. Les billets achetés restent valables.

DUCTAPE

(post-punk / darkwave, Istanbul)

(FR)

Né de la scène musicale underground de la bouillonnante Istanbul, Ductape porte le flambeau de la révolution post-punk. Mais ils ne font pas seulement écho à leurs prédécesseurs ; ils poussent le genre dans des territoires inexplorés.

Dans un monde où les genres deviennent de plus en plus flous, Ductape se démarque, créant sans vergogne un son qui défie, captive et résonne. Ils sont le son du cœur battant du post-punk, l’écho du discours mélodique de la darkwave et la voix des récits introspectifs gothiques. Ductape est le son d’hier, d’aujourd’hui et de ce qui est à venir. Avec des lignes de basse profondes et maussades qui s’entrelacent avec des riffs de guitare indisciplinés et des paroles chargées de pathos, le son de Ductape incarne l’essence du post-punk : l’énergie brute, l’esprit rebelle et le désir inflexible d’expérimenter. À la fois nostalgique et tournée vers l’avenir, leur musique capte l’attention de l’auditeur de la première note à la dernière.

(EN)

Birthed from the underground music scene of bustling Istanbul, Ductape carries the torch of the seminal post-punk revolution. But they aren’t just echoing their predecessors; they are pushing the genre into unexplored territories.

In a world where genres are increasingly becoming blurred, Ductape stands tall, unapologetically crafting a sound that challenges, captivates, and resonates. They are the sound of post-punk’s beating heart, the echo of darkwave’s melodic discourse, and the voice of gothic introspective narratives. Ductape is the sound of then, now, and what’s to come. With deep, brooding bass lines that interweave with unruly guitar riffs and pathos-laden lyrics, Ductape’s sound embodies the essence of post-punk — the raw energy, the rebellious spirit, and the unyielding desire to experiment. Simultaneously nostalgic and future-forward, their music commands the listener’s attention from the first note to the last.

+ GUEST

Mercredi 13 Mars 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 14€ / 17€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

