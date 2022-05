Ducs de Bourgogne, de Brancion à Germolles Martailly-lès-Brancion, 14 mai 2022, Martailly-lès-Brancion.

4 4 EUR Les 14 et 15 mai, Brancion et Germolles vous invitent à la découverte de deux des plus remarquables châteaux des ducs de Bourgogne en Saône-et-Loire.

Profitez de ces deux jours pour vous replonger dans l’histoire ducale de la Bourgogne : celle qui débute avec les ducs Capétiens, laborieux et constructeurs mais qui ont jeté les bases du comté des ducs Valois, aussi flamboyants que puissants.

A Brancion, vous découvrirez un palais princier capétien avec fenêtres à remplage et cheminées monumentales, construit entre les deux tours maîtresses de la forteresse des seigneurs Gros d’Uxelles-Brancion.

A Germolles, vous découvrirez le « palais des champs » de Marguerite de Flandre et de Philippe le Hardi qui tranche résolument avec le modèle traditionnel du château-fort.

Des visites guidées sont organisées dans les deux sites (qui sont par ailleurs ouverts tous les jours à la visite).

A Brancion à 11h- 14h30 et 16h30 (réservation souhaitée).

A Germolles à 10h – 11h – 14h – 15h – 16h et 17h.

Brancion : acquis en 1259 par le duc de Bourgogne, Hugues IV, le château-fort de Brancion s’est vu adjoindre au début du XIVe siècle un « logis ducal » témoignant de la puissance des Capétiens. Cheminées monumentales et fenêtres à remplages témoignent encore de la richesse de cette architecture.

Brancion a néanmoins conservé sa fonction de place-forte militaire, surplombant l’unique route reliant la Saône et l’abbaye de Tournus, à celle de Cluny.

Germolles : en 1380, Marguerite de Flandre reçoit de son mari, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, le Château de Germolles. La duchesse métamorphose le lieu pour en faire une résidence à la fois moderne et bucolique, alliant luxe et nature : un “palais des champs”. Cet édifice d’avant-garde, qui annonce la Renaissance avec un siècle d’avance et rompt avec le vieux modèle du château fort féodal, présente des salles (cellier, chapelles, appartements…) et des décors (peintures murales, carreaux de pavement…) exceptionnellement préservés. Œuvre d’une “princesse bergère”, Germolles est la mieux conservée des résidences des ducs de Bourgogne.

