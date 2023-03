Atelier Allegro Caraibes – LUTHIER DUCOS Ducos Catégorie d’Évènement: Ducos

Atelier Allegro Caraibes – LUTHIER DUCOS, 27 mars 2023, Ducos. Atelier Allegro Caraibes – LUTHIER 27 mars – 2 avril DUCOS José Martinel, spécialiste des instruments à vents (trombones, trompettes, clarinettes, saxophones, flutes..). Il leur redonne vie en les nettoyant, en les réglant, en les débosselant, etc. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à ce luthier expérimenté, maitrisant toutes les techniques d’entretien d’instruments à vents, etc.

Vous découvriez tout l’univers d’un luthier dans cet atelier de 30m2. Venez découvrir ce métier. Nous vous attendons avec impatience afin de vous démontrer ce métier.

DUCOS Quartier Syndic Ducos 97224 Martinique

2023-03-27T15:00:00+02:00 – 2023-03-27T23:00:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-03T00:00:00+02:00 instruments intrusments à vents musique musicien ATELIER ALLEGRO CARAIBES

