Ducontenia en scène : Spectacle Moscato complètement Jojo ! One Man Show

2022-08-21 21:00:00 – 2022-08-21

One man show humoristique Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d’Angleterre. Vincent Moscato est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l’oxygénation, agit contre le stress, diminue l’agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage. Spectacle assis en placement libre ! Des navettes gratuites Hegobus seront à votre disposition pour rentrer chez vous, ne vous embarrassez pas pour vous garer : venez et repartez en bus :) Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes 19h. Billetterie : Offices de Tourisme, points de vente habituels en ligne également), sur place jusqu’à 20h30, ou sur http://duconteniaenscene.bleucitron.net/ Gratuit pour les moins de 5 ans

+33 5 59 26 03 16

Sjlac

