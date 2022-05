Ducontenia en scène : Spectacle Les Tambours du Bronx, Classic Show Saint-Jean-de-Luz, 20 août 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Ducontenia en scène : Spectacle Les Tambours du Bronx, Classic Show Parc Ducontenia Avenue Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 Parc Ducontenia Avenue Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Les Tambours du Bronx rassemblent. Comme son nom ne l’indique pas, ce groupe de percussion massive réputé dans le monde entier est français (le Bronx est le surnom d’un quartier de Varennes-Vauzelles). Depuis la moitié des années 80, leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante mêlant rock, indus, techno, métal et afrobeat, modelée de sons synthétiques et de samples : une production collective de gestes et de fièvre, une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris, le tout dans une cohésion violemment esthétique. En 2022, leur performance est plus impressionnante que jamais ! Spectacle debout, placement libre. Restauration / buvette sur place :) Navettes retour gratuites avec Hegobus ! Billetterie : http://duconteniaenscene.bleucitron.net/ Dans tous les points de vente habituels. Sur place jusqu’à 20h30 Gratuit – 5 ans

+33 5 59 26 03 16

Sjlac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par