Ducontenia en scène 2022, 19 août 2022, .

Ducontenia en scène 2022

2022-08-19 – 2022-08-21

DUCONTENIA EN SCENE 2022 – Un programme varié !

Vendredi soir Tryo, qui n’a pas pu fêter l’an dernier ses 25 ans de scène, viendront présenter leur nouvel album Chants de bataille, avec en première partie : De Grands Enfants !

Baptiste et Anatole, les deux locaux, ont déjà eu l’occasion de rencontrer Tryo (et de nombreux artistes)dans THE ARTIST sur Fr2 en 2021.

Samedi soir, Les Tambours du Bronx viendront endiabler la scène du théâtre de la nature avec leur Classic Show !

Enfin, dimanche soir, c’est Vincent Moscato qui présentera son One Man Show humoristique “Moscato Complètement Jojo ! ”

Restauration et buvette sur place !

Les navettes gratuites Hegobus facilitent votre venue : venez et repartez en bus !!

Billetterie :

Offices de Tourisme, points de vente habituels et en ligne également, sur place jusqu’à 20h30, ou sur http://duconteniaenscene.bleucitron.net/

Gratuit – 5 ans

+33 5 59 26 03 16

